Petrolio +10%, rame record e oro a picco, ma il vaccino non è l’unico driver L’euforia per i progressi sul vaccino anti-Covid ha investito anche i mercati delle materie prime. A guidare i prezzi ci sono tuttavia anche altri fattori, dal dollaro debole dopo le elezioni Usa alle importazioni cinesi di Sissi Bellomo

(Adobe Stock)

L’euforia per i progressi sul vaccino anti-Covid ha investito anche i mercati delle materie prime. A guidare i prezzi ci sono tuttavia anche altri fattori, dal dollaro debole dopo le elezioni Usa alle importazioni cinesi

3' di lettura

Petrolio in rialzo di oltre il 10%, rame ai massimi da due anni e oro in picchiata del 5%, fino a un minimo di 1.850 dollari. L’euforia da vaccino ha investito anche le materie prime, oscurando ogni altro fattore di influenza in una sessione di mercato che pure non mancava certo di spunti: dall’esito delle elezioni Usa ai dati sulle importazioni cinesi, a una serie di dichiarazioni dal fronte Opec, che aprono la porta a maggiori tagli di produzione.

Il sogno di poter fermare la pandemia da Covid vince...