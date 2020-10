Petrolio, +10% in una settimana. Ma il futuro resta incerto. Ecco perché

(Ehlers Chad / AGF)

Le quotazioni del barile sono salite del 10% in una settimana. Ma a trainarle al rialzo sono stati eventi eccezionali e temporanei. Lo scenario futuro rimane in realtà molto incerto

3' di lettura

Un nuovo violento uragano negli Stati Uniti e uno sciopero nel settore petrolifero in Norvegia hanno riacceso le quotazioni del greggio, provocando un rialzo di oltre il 10% nel corso della settimana: il Brent è tornato a scambiare sopra 43 dollari al barile, il Wti sopra 41 dollari. Ma la direzione del mercato nel prossimo futuro è quanto mai incerta e sta mettendo in crisi l’Opec Plus, che in teoria dovrebbe attenuare i tagli di produzione a partire da gennaio, ripristinando quasi 2 milioni di ...