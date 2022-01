Petrolio a 80 dollari dopo l’Opec, torna a salire il prezzo del gas

3' di lettura

Petrolio Brent vicino a 80 dollari al barile e gas di nuovo in rialzo dopo la tregua di fine dicembre, con prezzi che in Europa sono tornati a spingersi sopra 90 euro per Megawattora. Il 2022 non comincia bene sui mercati energetici, che continuano a registrare pericolose tensioni.

Nel caso del greggio la conferma di un nuovo aumento di produzione da parte dell’Opec+ non è servita a mettere un freno ai rialzi. L’esito del vertice di martedì 4 era ampiamente previsto, al punto che le uniche due novità...