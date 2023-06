Petrolio, accordo Opec+ per estendere i tagli alla produzione fino al 2024

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’Opec+ ha raggiunto un accordo per estendere i tagli alla produzione al 2024, fissando a 40,46 milioni di barili al giorno il nuovo target di produzione di petrolio per il 2024. Lo afferma l’Opec in una nota. Inoltre, l’Arabia Saudita prorogherà il suo taglio volontario di 500mila barili al giorno alla produzione di petrolio.

L’estensione dei tagli da parte dell’Opec+ assicura la stabilità del mercato. Lo ha detto Alexander Novak, il vice primo ministro russo incaricato per le risorse energetiche, secondo quanto riporta l’agenzia Bloomberg. Novak ha sottolineato che non c’è stato alcun disaccordo fra la Russia e l’Arabia Saudita.

I Paesi hanno anche concordato di tornare a riunirsi a livello ministeriale, nel formato Opec+, ogni sei mesi, come si legge nel comunicato finale diffuso al termine della riunione di oggi. La prossima riunione si svolgerà quindi il 26 novembre a Vienna.