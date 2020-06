Petrolio, dall’Opec Plus via libera a tagli più severi Approvata la proroga delle attuali quote produttive e il recupero dei tagli mancati. Se tutti si allineeranno (e non è facile) la riduzione potrebbe arrivare a 11 milioni di barili al giorno di Sissi Bellomo

L’Opec Plus è riuscita a mostrarsi compatta e a mettere in riga i disubbidienti. Il vertice dei produttori di petrolio, almeno sulla carta, si è chiuso con un successo pieno: l'Iraq, la Nigeria e tutti gli altri Paesi che finora hanno violato le quote di estrazione si sono impegnati non solo ad allinearsi al più presto, ma a recuperare entro settembre gli arretrati.

I tagli di produzione dovrebbero quindi diventare ancora più incisivi, addirittura raggiungendo 11 milioni di barili al giorno il prossimo mese, se tutto procedesse secondo i piani: esito a dire il vero non facile, che per di più viene complicato dal cessate il fuoco appena raggiunto in Libia. Secondo fonti Reuters, il giacimento Sharara – in grado di produrre 300mila bg – starebbe già ripartendo grazie alla tregua, dopo 4 mesi di blocco.

La Libia è esente dai tagli di produzione, che Arabia Saudita e Russia sono riuscite come previsto a prorogare di un mese a livelli simili agli attuali: la coalizione ha dovuto rinunciare al contributo di 100mila bg finora offerto dal Messico, ma a luglio il taglio prescritto sarà comunque di 9,6 mgb (e non di 7,7 mbg come rischiava di essere, in base al calendario approvato lo scorso aprile).

Aggiungendo il recupero di 1,4 mbg (i tagli mancati, secondo stime di Energy Intellingence) si arriverebbe a una riduzione di ben 11 mbg: abbastanza da spostare in deficit il mercato del petrolio, in modo da avviare lo smaltimento delle enormi scorte accumulate durante la pandemia, che hanno superato un miliardo di barili nel mondo.

L’accordo Opec Plus è condizionato al rispetto delle quote produttive, che sarà verificato con cadenza mensile: se qualcuno sgarra, salta tutto. Ed è proprio questo l’aspetto che rende l’intesa vulnerabile. Negli oltre tre anni di esistenza dell’Opec Plus (e nei sessant’anni dell’Opec) non si è mai verificato nemmeno per brevi periodi che tutti i membri rispettassero al 100% gli impegni.