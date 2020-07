Petrolio, gli aerei a terra sono un’ipoteca sul futuro della domanda

(Mak - stock.adobe.com)

La crisi dell’aviazione esplosa con la pandemia da Covid-19 frenerà a lungo la ripresa della domanda petrolifera, con effetti che rischiano di essere irreversibili soprattutto sul settore della raffinazione

È soprattutto la paralisi dei voli aerei a frenare la ripresa del mercato del petrolio. È questa la diagnosi che emerge dal rapporto mensile dell’Agenzia internazionale dell’energia (Aie), secondo cui l’anno prossimo il mondo continuerà a consumare 2,6 milioni di barili al giorno in meno rispetto al 2019: un gap che «per tre quarti dipende da kerosene e jet fuel».

La terribile crisi che il coronavirus ha provocato nei trasporti aerei è sotto gli occhi di tutti. Il settore dimezzerà il fatturato quest’anno e subirà perdite per oltre 80 miliardi di dollari a livello globale, le più alte nella storia dell’aviazione, prevede la Iata (International Air Transport Association).

Il punto è che il ritorno alla normalità potrebbe essere molto lento, condizionando anche la ripresa dell’industria petrolifera e in particolare delle attività di raffinazione, oggi in crisi profonda: l’Aie fa notare che l’anno prossimo, se la domanda petrolifera sarà a livelli inferiori al 2017, il mercato dei carburanti avrà invece dimensioni paragonabili a quelle del 2015 (ma con una capacità di raffinazione ben più grande).

Gli sviluppi futuri sono molto incerti. La stessa Iata ha proposto in questi giorni di cogliere l’occasione della crisi per una promuovere una svolta verde nel trasporto aereo: non certo rinunciando a volare, ma promuovendo – all’insegna del Build back better – un maggiore impiego di carburanti sostenibili, ad esempio biocombustibili non derivati da colture destinata all’alimentazione umana.

Aviazione a parte, le nuove stime Aie mostrano che l’impatto del Covid sul mercato petrolifero è stato un po’ meno catastrofico di quanto sembrasse in un primo momento: i consumi di benzina sono risaliti più prontamente del previsto in Cina e a seguire anche in altre aree del mondo. Le cifre, pur riviste al rialzo, mostrano comunque che nel secondo trimestre, al picco della pandemia, la domanda era ridotta del 17% rispetto a un anno prima.