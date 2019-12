Petrolio, all’Opec la Russia vince la partita sul calcolo della produzione Mosca ottiene di escludere i condensati – parenti stretti del greggio, ma non propriamente greggio – dal calcolo della produzione. Una questione centrale per sbloccare il resto della trattativa. Il vertice, cominciato in forte ritardo, va verso l’approvazione di tagli extra per 500mila barili al giorno di Sissi Bellomo

Al vertice Opec ha vinto la linea della Russia, Paese alleato ma pur sempre esterno all’Organizzazione degli esportatori di petrolio. Mosca è riuscita ad ottenere che i condensati – parenti stretti del greggio, ma non propriamente greggio – siano esclusi dal calcolo della produzione ai fini dei tagli: un privilegio di cui i membri Opec godono da sempre, ma che non era stato finora accordato a Mosca, né agli altri partner della coalizione Opec Plus.

Il Sole 24 Ore aveva anticipato che la concessione si sarebbe rivelata cruciale per sbloccare gli altri aspetti della trattativa. E così è stato. A Vienna con tutta probabilità si arriverà ad un’intesa per aumentare i tagli di produzione del gruppo: da 1,2 a 1,7 milioni di barili al giorno, secondo la bozza su cui i ministri hanno avviato la discussione, che si è protratta fino a tarda sera. Un altro aspetto – che segna un secondo punto a favore della Russia – riguarda la durata: per ora nessuna proroga dei tagli (sempre secondo la bozza) ma la convocazione di un vertice straordinario prima della scadenza di fine marzo, eventualmente per aggiustare di nuovo la rotta.

La riunione plenaria dei ministri Opec – iniziata alle 17, in ritardo di due ore sulla tabella di marcia – non si era ancora conclusa in tarda serata. È dunque possibile che la decisione finale, che dovrà essere ratificata dagli alleati non Opec, possa risultare diversa da quella delineata negli incontri tecnici. È molto improbabile, tuttavia, che sia di portata minore.

L’ Arabia Saudita in particolare non può permettersi di deludere il mercato in coincidenza con il debutto in Borsa di Aramco. La travagliata Ipo è giunta al traguardo, con una domanda di azioni più che tripla da parte degli istituzionali. Il prezzo giovedì sera – con oltre ventiquattr’ore di ritardo – è stato fissato come previsto al massimo della forchetta (32 riyal pari a 8,53 $) , determinando una valutazione di 1.700 miliardi di dollari per la compagnia saudita che diventa così la società a maggior capitalizzazione al mondo (Apple vale circa 1.200 miliardi).

Per tutta la giornata di giovedì in vista dell’avvio del vertice Opec, si erano rincorse voci su una possibile «sorpresa saudita». Si diceva che Riad sarebbe giunta all’appuntamento determinata a imporre un taglio della produzione così grande da prendere in contropiede il mercato, in modo da riaccendere – anche solo per qualche tempo – il rally del petrolio e creare le condizioni ottimali per l’Ipo di Aramco.