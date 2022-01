Petrolio ancora record, gli analisti vedono avvicinarsi quota 100 dollari

Ascolta la versione audio dell'articolo

Non si ferma la corsa del petrolio. In rialzo per il quarto giorno consecutivo, le quotazioni del barile hanno aggiornato il record da sette anni, spingendosi fino a 89,05 dollari nel caso del Brent (che ha poi ripiegato poco sopra 88 dollari) e fino a 87,08 dollari nel caso del Wti.

Ormai quota 100 dollari al barile non sembra più un traguardo lontano: per Goldman Sachs ci si potrebbe arrivare nel terzo trimestre, JPMorgan ritiene possibili impennate fino a 125 dollari al barile nel corso di quest...