Petrolio, attriti Opec-Russia sul futuro dei tagli produttivi La coalizione Opec Plus si avvia a prolungare oltre il terzo anno gli accordi per contenere l’offerta di petrolio. Addirittura si sta valutando se imporre tagli più rigidi. Ma alcuni Paesi continuano a dimostrare scarsa disciplina e tra questi c’è anche la Russia... di Sissi Bellomo

4' di lettura

L’epoca dei tagli di produzione non è ancora finita per Opec, che dopo tre anni si accinge a prolungare un’altra volta gli accordi con la Russia e altri alleati per limitare l’offerta di petrolio. In vista del vertice che si terrà il 5 e 6 dicembre a Vienna l’ipotesi di rilassare le politiche produttive non è nemmeno sul tavolo: con la domanda in affanno e i fornitori concorrenti che non smettono di far paura, la coalizione valuta piuttosto se non sia il caso di chiudere ulteriormente i rubinetti, anche solo spingendo ad un maggior rigore i Paesi che finora hanno tradito gli impegni.

È degno di nota che sia stato proprio uno di questi, l’Iraq, a svelare la presunta esistenza di una mozione per aumentare di 400mila barili al giorno i tagli, portandoli da 1,2 a 1,6 milioni di bg per la parte Opec. La proposta ha contribuito a riportare il Brent sopra quota 60 dollari al barile, anche se a parlarne da Baghdad è stato Thamer Ghadaban, ministro del Petrolio di un governo dimissionario: il premier Adel Abdul-Mahdi venerdì ha rimesso l’incarico, in seguito ai disordini che hanno fatto oltre 400 morti nel Paese.

Come sempre accade nei giorni che precedono i vertici Opec, la diplomazia si sta muovendo in modo febbrile dietro le quinte. E ogni tanto il sipario viene sollevato ad arte, per mostrare spezzoni di una messa in scena volta ad influenzare il mercato (o a testarne le reazioni). È così che domenica oltre all’Iraq si è fatta avanti anche la Nigeria, altra sorvegliata speciale per lo scarso rispetto delle quote produttive: in un comunicato ripreso, in modo inusuale, anche dal sito dell’Opec il ministro Timipre Sylva ha riferito di aver parlato con il suo omologo saudita Abdulaziz Bin Salman, garantendogli «un’aderenza del 100% ai tagli a novembre».

Abuja ha ottenuto l’estate scorsa di farsi riconoscere una quota produttiva più alta (1,77 mbg invece di 1,69 mbg), ma a ottobre secondo fonti secondarie estraeva ancora 1,81 mbg. L’Iraq nello stesso mese pompava 4,7 mbg invece dei 4,51 mbg dovuti.

L’Arabia Saudita non può permettersi che il vertice Opec Plus deluda il mercato al punto da far crollare anche solo temporaneamente il prezzo del barile, perché in questo modo rischierebbe di rovinare il debutto in borsa di Saudi Aramco (il prezzo dell’Ipo sarà fissato proprio durante il meeting di Vienna). Allo stesso tempo tuttavia è stanca di sobbarcarsi il peso dei tagli anche per conto degli alleati: i rumor lasciati filtrare da Riad indicano che il principe Abdulaziz – veterano dell’Opec, ma per la prima volta presente a un vertice nelle vesti di ministro dell’Energia – sarà meno incline alla tolleranza rispetto al suo predecessore Khalid Al Falih.