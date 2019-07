Petrolio, auto e turismo riportano la Basilicata ai livelli precrisi La spesa Ue raggiunge il target del 21,5% di Vera Viola

(Marka)

3' di lettura

Petrolio e auto nel 2018 riportano l’economia della Basilicata ai livelli precrisi. Lo certifica il Rapporto annuale di Banca d’Italia. «Nel 2018 è proseguita l’espansione dell'economia lucana – si legge – il settore industriale ha continuato a sostenere la ripresa per effetto soprattutto dell’andamento del comparto estrattivo e dell’automotive, consentendo, dopo oltre un decennio, il ritorno del valore aggiunto regionale sui livelli precedenti la crisi economico-finanziaria».



Fondi Europei

In base al monitoraggio della Ragioneria Generale dello Stato, alla fine del

2018 i Por 2014-2020 FESR e FSE gestiti dalla Regione Basilicata mostravano una percentuale di avanzamento finanziario in significativo

aumento rispetto all’anno precedente: su una dotazione complessiva di 840 milioni, i pagamenti cumulati ammontavano al 21,5 % rispetto al 7,3 di fine 2017. Per effetto dell’incremento registrato nel 2018 il grado di attuazione finanziaria risultava superiore alla media delle regioni meno

sviluppate (Sicilia, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria) e a quella nazionale.

Le imprese

Positivo l’andamento del manifatturiero e dell’estrattivo. Nel manifatturiero la crescita è stata diffusa e ha investito imprese di diverse classi dimensionali oltre ad aver riguardato anche il comparto autoveicoli, che ha beneficiato della dinamica delle vendite all'estero. Nel settore estrattivo è proseguito il significativo aumento della produzione di idrocarburi: secondo i dati del ministero dello Sviluppo economico la produzione di petrolio greggio è aumentata del 25,3 % rispetto all'anno precedente; quella di gas naturale del 19,2. È continuata inoltre la crescita degli investimenti. Il saldo tra la quota di imprese in crescita e quelle in flessione è stato positivo per quasi 24 punti percentuali, un dato superiore a quello registrato nel 2017. A giudizio delle imprese manifatturiere intervistate dagli analisti di Banca d’Italia, sia il fatturato sia gli investimenti dovrebbero continuare a crescere nell’anno in corso. La ripresa non si è invece estesa alle costruzioni: l’attività ha ristagnato per difficoltà del comparto delle opere pubbliche e del residenziale, che ha registrato un ulteriore calo delle compravendite. Segnali di vitalità emergono solo nell’area materana.

Export