Petrolio, il barile rompe la barriera dei 90 euro con i tagli di sauditi e russi

Il prezzo del barile continua il suo progressivo percorso di consolidamento, con il Wti che supera, per la prima volta nel 2023, una nuova soglia-chiave, quei 90 euro che non si vedevano più da novembre dell’anno scorso; allo stesso modo il Brent resta costantemente sopra i 92 euro. La corsa del petrolio, spinta dai tagli alla produzione messi a terra in queste settimane da Arabia Saudita e Russia, si confronta con uno scenario di consumi record che, secondo la Iea (l’Agenzia internazionale dell’...