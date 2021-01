Petrolio, con Biden lo shale oil perde anche la stampella della politica

Se il buongiorno si vede dal mattino, tuttavia, gli operatori dello shale oil non possono più sperare di ottenere favori dalla politica: ragione in più per dubitare che il petrolio «made in Usa» possa mai rivivere un boom come quello dell’ultimo decennio.

La produzione americana, che aveva raggiunto un record di 13 milioni di barili al giorno a fine 2019, oggi si aggira intorno a 11 mbg, dopo essere crollata a 10 mbg scarsi la primavera scorsa con l’arrivo della pandemia. E le previsioni per il futuro non sono ottimiste.

Lo shale oil – sceso a 8 mbg, dai 9,3 mbg di marzo 2020 – non tornerà a crescere «per molti anni», secondo Scott Sheffield, ceo di Pioneer Resources. Il manager, uno dei più autorevoli nel settore, prevede un incremento massimo di 100-200mila bg all’anno nel Bacino di Permian e un continuo declino nelle altre aree.

Anche per il Governo Usa la produzione di petrolio a stelle e strisce non andrà oltre una media di 11,5 mbg quest’anno, nonostante il rally dei prezzi. E la politica c’entra ben poco.

Il mondo della finanza, conquistato dagli investimenti Esg, da tempo ha voltato le spalle all’intero comparto dell’Oil&Gas. E a maggior ragione ha abbandonato le società dello shale, che non hanno mai mantenuto le promesse di redditività.