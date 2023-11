Petrolio, braccio di ferro all’Opec+ su maxi tagli e quote produttive

Ascolta la versione audio dell'articolo

Seduta volatile per il petrolio in vista di un vertice Opec Plus di cui fino all’ultimo sono rimasti incerti non solo i risultati ma persino la convocazione. L’appuntamento, fissato in origine il 26 novembre e poi spostato al 30, fino alla vigilia non ha subito ulteriori rinvii. Ma le discussioni preparatorie all’interno del gruppo sono proseguite a lungo senza segnali di un accordo imminente.

Le quotazioni del barile – dopo il rialzo di oltre il 2% registrato martedì 28 – sono salite ulteriormente, con una punta sopra 83 dollari nel caso del Brent, che ha poi concluso intorno a 82 dollari. Ma la seduta è stata caratterizzata da forti oscillazioni, anche in terreno negativo, influenzate solo in parte dalle indiscrezioni sulle trattative nell’Opec Plus.

Sul mercato hanno probabilmente pesato di più altri fattori, compresa l’aspettativa di un ritorno a politiche monetarie espansive da parte della Fed, che ha depresso il cambio del dollaro. Sul fronte dei fondamentali sono intervenuti altri fattori rialzisti, come il crollo delle forniture di greggio da Russia e Kazakhstan (ben 2 milioni di barili al giorno in meno, per un periodo indefinito) dovuto alla tempesta che si è scatenata nel Mar Nero, ma c’è stato anche l’influsso ribassista delle statistiche Eia, che hanno segnalato un aumento delle scorte e una frenata dei consumi di carburanti negli Usa.

Sulle sorti del vertice Opec Plus nel frattempo si sono rincorse diverse ipotesi, segno che la situazione rimane fluida. Un accordo sui tagli di produzione – che potrebbero essere prolungati nel tempo o anche aumentati, ma verosimilmente non diminuiti – verrà raggiunto solo se il gruppo riuscirà a risolvere o a rinviare una serie di questioni divenute fonte di accese controversie.

Tutto sembra ruotare in qualche modo intorno alle quote produttive e all’insofferenza dell’Arabia Saudita, che si è accollata la maggior parte dei tagli senza raccogliere i frutti che aveva sperato. Dall’autunno 2022 l’Opec Plus si è impegnata a ritirare dal mercato quasi 5 mbg di greggio ( intorno al 5% dell’offerta globale), Riad da sola ha effettuato una “stretta” da più di 2 mbg, ma la produzione del gruppo è scesa di appena 1,68 mbg stima Argus. E il prezzo del barile nello stesso arco di tempo si è mosso ben poco.