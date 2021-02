Petrolio Brent a 60 $, il Covid c’è ancora ma il consumo corre più dell’offerta Le quotazioni del barile sono ai massimi da un anno. La produzione è crollata, grazie all’Opec Plus e non solo. Intanto la domanda si sta risvegliando prima del previsto, persino nel mondo occidentale di Sissi Bellomo

Il Covid non è ancora sconfitto e gli aerei non sono tornati a volare come un tempo. Ma il rally del petrolio continua a guadagnare vigore e il mercato addirittura comincia a segnalare carenze di offerta. Il Wti – che lo scorso aprile era crollato sotto zero – ora scambia intorno a 58 dollari mentre il Brent ha superato di slancio anche la soglia dei 60 dollari al barile, in entrambi i casi un record da gennaio 2020.

Il rialzo delle quotazioni – che rafforza l’aspettativa di un aumento delle tensioni...