Petrolio, in Cina la domanda corre. Ma il Brent resta sotto 60 dollari Una serie di spunti rialzisti ha sostenuto le quotazioni del petrolio, ma il Brent non è comunque riuscito neanche ieri a superare la barriera dei 60 dollari al barile, se non per breve tempo di Sissi Bellomo

Dove va il petrolio? Basta guardare l’import cinese

2' di lettura

Una serie di spunti rialzisti ha sostenuto le quotazioni del petrolio, ma il Brent non è comunque riuscito neanche ieri a superare la barriera dei 60 dollari al barile, se non per breve tempo. Il greggio europeo per dicembre ha chiuso a 59,70 $ (+1,3%), il Wti per novembre a 54,16 $ (+1,6%).

Sul mercato c’è stata una breve fiammata dopo le indiscrezioni diffuse da Reuters secondo cui l’Opec Plus, in allarme per la domanda petrolifera, starebbe valutando tagli di produzione più drastici. Ma nei rumors non c’è nulla di davvero inedito e comunque al vertice del 5-6 dicembre manca più di un mese.

Un’influenza positiva è certamente arrivata dalle dichiarazioni ottimiste sulle trattative Usa-Cina: dopo le aperture del presidente americano Donald Trump lunedì, ieri si sono unite le parole del viceministro degli Esteri cinese, Le Yucheng, secondo cui sono stati fatti progressi e qualunque problema può essere superato, purché tra le parti «ci sia rispetto reciproco e si cerchi una collaborazione equa».

Sullo sfondo, a sostenere il petrolio ci sono segnali di un’eccellente tenuta della domanda in Cina. Pechino ha concesso a raffinatori privati ulteriori quote di importazione di greggio per 12,9 milioni di tonnellate, da impiegare entro fine anno (in aggiunta a quelle già assegnate per 153,1 milioni di tonnellate). Non solo.

LEGGI ANCHE / Wall Street volta le spalle al petrolio: per lo shale ora è carestia di fondi