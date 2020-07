Petrolio, la Cina dopo il boom di importazioni ora vende

Quanto sta accadendo sul fronte cinese è piuttosto una reazione all’eccesso di importazioni durante la pandemia, quando il greggio valeva meno della metà rispetto a oggi: acquisti opportunisti che non sono certo una novità da parte di Pechino, che in passato – anche con la regia dello Stato – ha sempre approfittato dei periodi di crisi per accumulare riserve di materie prime a basso costo.

Il Covid19 ha offerto un’occasione rara per fare incetta di petrolio. E il risultato si è visto nelle statistiche sulle importazioni di giugno, mese in cui sono arrivati a destinazione i carichi ordinati a marzo-aprile, al picco della pandemia: in Cina il mese scorso sono sbarcati 12,99 milioni di barili di greggio al giorno (+34,4% rispetto a un anno prima), un record storico.

Nelle ultime settimane gli ordini sono tuttavia diminuiti in modo vistoso. Da un lato si sono create lunghe code di petroliere in attesa di scaricare nei porti cinesi. Ma soprattutto il prezzo è salito e le scorte hanno ormai raggiunto livelli di guardia: Reuters stima che a giugno siano cresciute al ritmo di 2,77 milioni di barili al giorno, dopo un accumulo medio (già elevato) di 1,88 mbg tra gennaio e maggio.

Secondo alcuni analisti i serbatoi delle riserve strategiche di Stato a questo punto potrebbero essere pieni o quasi. E anche le raffinerie nel frattempo hanno messo da parte una tale quantità di greggio da potersi astenere – almeno per un po’ – da ulteriori acquisti. A maggior ragione visto che i margini di lavorazione si sono ridotti.

In Cina anche la borsa ha greggio da vendere, nel vero senso della parola. Nei “magazzini” dell’Ine – la borsa di Shanghai che dal 2018 quota futures negoziabili anche da stranieri – le scorte hanno raggiunto 39 milioni di barili a metà luglio, decuplicando dal 20 aprile, il giorno in cui il prezzo del Wti a New York era crollato sotto zero.