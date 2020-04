Petrolio, il Cme si prepara a prezzi negativi anche in borsa Le quotazioni del Wti corrono sull’attesa di tagli di produzione, ma il Cme Group non si fida e rassicura gli operatori al Nymex: se il valore del greggio dovesse scendere sotto zero c’è un piano di emergenza testato, per consentire la prosecuzione degli scambi di derivati di Sissi Bellomo

Mentre Opec Plus e G20 si mobilitano per risollevare il mercato del petrolio, le borse dei derivati preparano piani d’emergenza per fronteggiare la possibilità che il prezzo del barile nonostante tutto scenda sotto zero.

Il Cme Group, che gestisce il mercato su cui si scambiano futures e opzioni sul Wti, ha appena diffuso tra gli operatori un avviso per rassicurarli sul fatto che dal punto di vista tecnico è pronto a gestire ogni evenienza: lo stesso problema del resto si era posto sul mercato dei bond, con la caduta dei rendimenti sotto zero per un’enorme massa di titoli.

I derivati sul petrolio nel frattempo stanno sollevando allarme anche in Cina, dove si è mobilitata l’International Energy Exchange (Ine), borsa su cui da marzo 2018 è quotato un future sul greggio denominato in yuan, ma negoziabile anche da operatori stranieri.

L’Ine è stata costretta a cercare nuovi spazi per lo stoccaggio, riferisce Reuters, perché i serbatoi autorizzati erano ormai pieni, impedendo la consegna di barili a fronte della scadenza dei contratti. Il fenomeno, ha riconosciuto la borsa con sede a Shanghai, rischiava di precludere il funzionamento «stabile e ordinato» delle contrattazioni.

Prezzi negativi del greggio hanno cominciato a fare capolino nel mondo, in alcune aree di produzione isolate. Ma sul mercato dei futures le quotazioni si sono risollevate negli ultimi giorni, fino a riportarsi intorno a 34 dollari al barile nel caso del Brent e 26 dollari nel caso del Wti.