Petrolio, come il bando Ue alla Russia cambia i traffici mondiali

Questi 60 dollari, in realtà, vanno frequentemente a collocarsi al di sopra del prezzo dell'Ural, meno costoso del Brent: per questo molti osservatori considerano inutile il “price cap”. Che è comunque un tetto che Mosca non intende accettare, per non piegarsi a un diktat dell'Occidente. «Stiamo preparando la nostra risposta – ha chiarito ieri il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov -. Ma una cosa è evidente: non riconosceremo alcun tetto». La decisione di americani ed europei, ha aggiunto, «è un passo verso un'ulteriore destabilizzazione dei mercati mondiali dell'energia».

La guerra iniziata dai russi in febbraio non ha scosso più di tanto, finora, i volumi di produzione e vendite di petrolio russo. Se fino ad agosto Mosca produceva 11 milioni di barili al giorno, l'Agenzia internazionale per l'energia stima un impatto dell'embargo pari a un calo del 17% da qui a febbraio, con un declino fino a 10,2 milioni di barili al giorno in dicembre e fino a 9,5 milioni per febbraio. Per quanto riguarda le vendite, la Russia in ottobre ha esportato via mare e via terra 7,7 milioni di barili al giorno: di questi, 3,95 milioni erano ancora rivolti alla UE.

Ora, calcola l'Aie, il 90% di queste esportazioni ricadrà sotto l'embargo, ma tra gli attori degli scambi una piccola rivoluzione è già avvenuta: mentre rispetto all'anno precedente le esportazioni russe verso la UE calavano di 1,5 milioni di barili al giorno, ancor prima dell'embargo, quelle verso la Cina aumentavano di 225.000 barili al giorno, per un totale di 1,9 milioni; l'India acquistava 965.000 barili in più, per 1,1 milioni totali; la Turchia cresceva di 320.000 barili a 540.000.

Cina, India, Turchia

Mosca conta soprattutto su questi tre Paesi, date le dimensioni ridotte del fabbisogno di altri clienti quali Cuba o lo Sri Lanka. Per sintetizzare il quadro che si presenterà al mercato da qui a febbraio gli analisti stimano in 1-1,5 milioni di barili al giorno la produzione perduta dalla Russia; in 2-3 milioni i volumi di petrolio che cercheranno di cambiare destinazione e clienti.

L'impatto preciso, tuttavia, è difficile da valutare, a causa dell'incertezza sul rispetto delle sanzioni, sulla risposta dei mercati e sulle rotte “alternative” che compagnie petrolifere, trasportatori e assicuratori potrebbero essere disposti a seguire per scambiare petrolio russo a dispetto di tutto. Cambiando bandiera, per gli armatori europei, o mescolando diverse varietà di greggio per nasconderne la provenienza russa.