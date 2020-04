Petrolio, il contagio dei prezzi sotto zero mette i pozzi in lockdown

Gli ultimi dati sulle scorte Usa diffusi dall’Eia confermano che oltre Oceano i serbatoi presto saranno pieni: a Cushing, punto di consegna del Wti, c’erano 59,7 milioni di barili di greggio il 17 aprile. La capienza residua (16,3 mb) è prenotata al 100% fin da marzo secondo Tank Tiger, società di intermediazione.

In totale le scorte di greggio Usa sono salite a 518,6 mb, vicino al record storico. In teoria c’è ancora posto (per 130 mb stima Kpler), ma in pratica ci sono vincoli legati alle possibilità di trasporto via oleodotti e al fatto che non si possono mescolare greggi troppo diversi, né tanto meno greggio e prodotti raffinati.

La situazione è analoga in molte aree geografiche: il poco spazio di stoccaggio rimasto non è detto che sia al posto giusto o che sia utilizzabile da chiunque. La capacità residua globale è di 500-600 mb secondo Energy Intelligence Research, ma «non tutta è prontamente accessibile». E comunque i serbatoi si stanno riempiendo molto in fretta.

«Siamo avviati a riempire per intero le cisterne verso fine maggio, inizio giugno», afferma Florian Thaler di OilX, società che scruta i livelli di storage con i satelliti.

I consumi, depressi dal coronavirus, non si riprenderanno così in fretta. Solo la produzione può scendere. E sulla spinta dei prezzi sotto zero i tagli stanno arrivando eccome: tra quelli dell’Opec Plus e quelli forzati delle compagnie in crisi potrebbero sparire dalla circolazione 17 mbg questa primavera secondo IHS Markit, che solo negli Usa prevede un «rischio immediato di chiusura» per 1,75 mbg e un’ulteriore riduzione di circa 1 mbg entro fine anno.