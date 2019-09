Petrolio, la corsa (a ostacoli) dei sauditi per riattivare la produzione

LEGGI ANCHE / Petrolio, l'attacco in Arabia non scalda il gasolio (ma i broccoli sì)

In teoria, suggerisce una delle fonti del Sole, si potrebbe «guadagnare tempo impiegando provvisoriamente alcune componenti di seconda mano». Risolvere i problemi il più in fretta possibile è una priorità assoluta per i sauditi, che non pongono limiti di budget per chi saprà offrire le soluzioni più efficienti e tempestive.

Per onorare gli impegni con i clienti Aramco sta attingendo alle sue scorte, che sono ai minimi da dieci anni e rischiano secondo Citigroup di «ridursi velocemente a livelli da stress, soprattutto alla luce del rischio di altri potenziali attacchi».

Allo stesso tempo la compagnia ha accelerato le estrazioni dai giacimenti tuttora indenni e che non necessitano di utilizzare l’impianto di Abqaiq: una strategia anch’essa rischiosa, perché così facendo l’Arabia Saudita rinuncia (sia pure temporaneamente) alla spare capacity, la capacità produttiva di riserva, da attivare solo in caso di bisogno. È grazie a questo prezioso strumento, che nessun altro possiede in misura paragonabile, che Riad può vantare un ruolo da banca centrale del petrolio, oltre che farsi valere come leader de facto dell’Opec (e oggi dell’Opec Plus, che guida a braccetto con la Russia).