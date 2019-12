Petrolio, così per la Russia (e per l’Opec) diventa più facile barare sui tagli

(13705)

3' di lettura

L’Opec in apparenza ha archiviato facilmente la questione dei condensati, ma concedendo alla Russia e agli altri alleati di escluderli dal calcolo delle quote di produzione di petrolio potrebbe aver creato proprio quella «scappatoia» ai tagli che il ministro saudita Abdulaziz Bin Salman ha respinto come una fantasia di «cinici analisti».

Non solo per Mosca, ma anche per gli altri Paesi della coalizione (persino quelli membri dell’Opec), d’ora in poi sarà più facile aggirare i limiti di estrazione, venendo meno agli impegni.

Barare è una vecchia abitudine all’interno del gruppo: nei sessant’anni di storia dell’Organizzazione degli esportatori di greggio non c’è mai stato un periodo in cui tutti rispettassero al 100% le proprie quote. Ma oggi il rischio è che un inganno troppo plateale faccia decadere l’intero accordo sui tagli: la decisione assunta venerdì dall’Opec Plus – secondo cui la riduzione ufficiale dell’output da gennaio salirà a 1,7 milioni di barili al giorno, spingendosi fino a 2,1 mbg con il contributo volontario dei sauditi – è infatti «condizionata alla piena conformità da parte di tutti i Paesi».

Le quotazioni del petrolio, che nell’immediato avevano reagito bene, ieri hanno arrestato la corsa: il Brent ha chiuso a 64,25 $/barile (-0,2%). Un’influenza negativa è arrivata dai dati sulla bilancia commerciale cinese, nel complesso giudicati poco incoraggianti per la salute dell’economia del gigante asiatico, benché abbiano evidenziato importazioni di greggio al record storico (11,18 mbg a novembre, +6,7% su base annua).

A smorzare l’entusiasmo per i tagli Opec Plus ha tuttavia contribuito anche la scarsa trasparenza su alcuni aspetti dell’accordo, in particolare su quanto attiene ai condensati. Alla conferenza stampa finale del vertice di Vienna non si è fatto cenno alla questione, benché sia stata cruciale nel determinare l’esito delle trattative.