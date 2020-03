Petrolio, così Mosca tiene in scacco i sauditi (e il mercato)

(Afp)

Mentre il prezzo del petrolio rischia di crollare ulteriormente per effetto del coronavirus, l’Opec Plus ancora una volta è tenuta in ostaggio dalla Russia. Solo adesso – a pochi giorni dal vertice della coalizione – Mosca ha aperto alla possibilità di appoggiare nuovi tagli produttivi, un rimedio che l’Arabia Saudita sta invocando da oltre un mese. E tuttora non è chiaro in quale misura i russi siano disposti a collaborare.

In parte è solita pantomima: mostrare contrasti e divisioni fino all’ultimo per riuscire a sorprendere positivamente i mercati. In parte è il segno di come i rapporti di forza tra i produttori siano ormai cambiati. Un tempo a Riad bastavano poche parole per smuovere i mercati. Oggi non solo gli appelli, ma anche le azioni dei sauditi, vengono perlopiù ignorate. Gli investitori invece ormai pendono dalle labbra dei russi.E i russi hanno parlato. Addirittura dal Cremlino.

Il presidente Vladimir Putin ha riconosciuto il «bisogno di passare all’azione, anche congiuntamente ai nostri partner stranieri», una presa di posizione vaga ma che – insieme all rinnovata fiducia verso le banche centrali, che ha risollevato tutti i mercati finanziari – è stata determinante per cambiare rotta alle quotazioni del petrolio dopo una sfilza di sedute negative che non si vedeva dal 2008

Il Brent – che era scivolato fino a 48,40 dollari al barile, il minimo da tre anni – ha recuperato oltre il 5%, riportandosi sopra 52 dollari. Il Wti dopo un minimo di 43,32 dollari è risalito sopra quota 47 dollari.

A favorire il rimbalzo hanno probabilmente contribuito anche i primi segnali di ripresa dei consumi in Cina. Il Tom Tom Traffic Index, che misura l’intensità del traffico in oltre 400 città del mondo, mostra che in diverse metropoli della Repubblica popolare la congestione di veicoli nelle strade è tornata normale, se non addirittura superiore ai livelli di un anno fa, come nel caso di Pechino, Shanghai e Shenzhen.