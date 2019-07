Petrolio, così gli Usa hanno scatenato una battaglia navale di Sissi Bellomo

4' di lettura

Sei petroliere bloccate per novanta giorni, in difficoltà persino a servire i pasti all’equipaggio, un giacimento nel mare Adriatico costretto a interrompere la produzione per oltre due mesi. E uno storico armatore italiano che ha dovuto ricorrere al concordato preventivo per sopravvivere alla paralisi delle sue attività.

La vicenda della PB Tankers – appena «assolta» dagli Stati Uniti, che l’avevano accusata di aiutare il Venezuela di Nicolas Maduro – è un caso esemplare dei danni collaterali provocati dalle sanzioni americane: strumento che da quando Donald Trump è alla Casa Bianca Washington impiega con severità inflessibile, soprattutto contro alcuni Paesi, come il Venezuela e l’Iran, e senza guardare in faccia nessuno.

La PB Tankers, società della famiglia siciliana Barbaro, con oltre cent’anni di attività nei trasporti petroliferi via mare, è rimasta vittima delle sanzioni secondarie (o extraterritoriali), riservate a soggetti non statunitensi: misure oggi sempre più frequenti, che colpiscono con la velocità e l’imprevedibilità di un fulmine, talvolta sulla base di semplici sospetti. Si può anche essere scagionati, se si dimostra di non aver commesso nulla di illecito o di aver agito in buona fede. Ma nel frattempo sono dolori.

PB Tankers oggi festeggia l’uscita dalla lista nera dei soggetti sanzionati dagli Usa: il «delisting più rapido nella storia recente», sottolinea a nome dell’armatore Pat Adamson, presidente di Mti Network, società esperta di crisis management cui è stata affidata la comunicazione sul caso. Un risultato arrivato grazie allo spirito collaborativo dell’armatore e all’appoggio discreto del Governo italiano.

Ma per quasi tre mesi PB Tankers ha dovuto sopportare un marchio infamante: la presenza in una blacklist che conta pochissimi soggetti italiani, tra cui la camorra e ’ndrangheta. È la Specially Designated Nationals List dell’Ofac (Office of Foreign Assets Control), agenzia governativa che si occupa di far rispettare le sanzioni Usa. Chi ci finisce dentro – innocente o meno – diventa un paria: gli eventuali beni negli Usa vengono sequestrati, fare operazioni in dollari diventa impossibile e usare altre valute difficilissimo, perché banche e altri intermediari hanno comunque paura di ritorsioni da parte di Washington, fosse anche per un malinteso.