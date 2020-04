Petrolio, è allarme liquidità sui futures dopo il crollo sotto zero

Petrolio: prezzo barile va sotto zero, prima volta nella storia

Dopo il tonfo sotto zero il petrolio fa paura. Macon la paura aumenta il rischio che si ripeta una seduta come quella di lunedì 21 aprile, quando il Wti per maggio, rimasto senza compratori, è arrivato a quotare -40 dollari al barile. Oggi sul mercato dei futures la liquidità è crollata, soprattutto sui contratti per consegna vicina, mentre le posizioni lunghe (all’acquisto) sono diventate più difficili da assumere.

È in atto una fuga degli investitori dalla prima scadenza dei futures, il front month come lo chiamano gli esperti, che per un efficiente funzionamento del mercato dovrebbero (e di solito sono) i contratti più scambiati.

Non è più così. Al Nymex le posizioni aperte sul Wti di giugno sono diminuite di quasi il 40% rispetto a lunedì 21, scendendo a 364mila contratti (l’equivalente di 364 milioni di barili di greggio): addirittura meno del Wti luglio, che ne ha 385mila. Anche i volumi di scambio sono crollati, da 1,3 milioni lunedì a 834mila giovedì 23 aprile. E non è tutto.

Tra gli operatori rimasti, non tutti possono comprare: oggi a una parte di loro è consentito solo vendere. È l’effetto paradossale delle misure adottate da diversi broker per proteggere i clienti dopo la seduta shock del petrolio sotto zero.

Almeno tre intermediari – Marex Spectron, INTL FCStone e TD Ameritrade – hanno vietato ai trader individuali e in generale agli investitori con le tasche meno profonde di effettuare nuove “scommesse” a breve sul petrolio. Sono off limits sia il Wti che il Brent, non solo con scadenza giugno ma anche luglio.