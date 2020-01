Petrolio e armi, il paradosso dei due embarghi sulla Libia Uno funziona piuttosto bene. L'altro, invece, è stato finora. un fallimento. Eppure sono entrambe risoluzioni approvate dalle Nazioni Unite. Ed entrambe sono rivolte allo stesso Paese: la Libia dal nostro inviato Roberto Bongiorni

BERLINO - Nell’ex regno di Muammar Gheddafi sono in vigore almeno due embarghi internazionali. Uno riconosce solo al Governo di accordo nazionale di Tripoli il diritto di esportare il greggio ed il gas naturale estratto in Libia, attraverso la compagnia petrolifera di Stato (Noc).

È una risoluzione che finora è stata pienamente rispettata. Un embargo che ha finora funzionato nei confronti di chi ha provato ad infrangerlo. Quasi tutte le volte che il Governo della Cirenaica, fedele al generale Khalifa Haftar, ha provato a vendere greggio per suo conto, le petroliere sono state subito fermate marina internazionale. Emblematico fu il caso della petroliera battente bandiera nordcoreana Morning Glory ,con a bordo greggio caricato illegalmente in Cirenaica. Fermata dalla marina militare americana nel Mediterraneo, la petroliera fu rispedita al porto di partenza



L’embargo sulle armi (risoluzione 1970 e 1973 del 2011), invece, è un disastro. Blindati, razzi, artiglieria pesante. Perfino droni. Dai porosi confini della Libia, passa davvero di tutto. Alla luce del sole. E così l’ex regno di Muammar Gheddafi si ritrova oggi sommerso di armi che arrivano da oltre confine.



I generosi rifornimenti provenienti dall’Egitto e dagli Emirati Arabi Uniti sono destinati al generale destinati al generale Haftar, il signore della Cirenaica che ha conquistato gradualmente gran parte della Libia arrivando lo scorso aprile alle porte di Tripoli.



Le armi spedite in grandi quantità dalla Turchia sono dirette invece dirette al Governo di accordo nazionale di Tripoli, il solo riconosciuto dall'Onu.

Sulle sfondo il prosperoso contrabbando di munizioni nella grande regione desertica del Fezzan, che si affaccia su Algeria, Niger e Ciad. Qui i confini esistono solo sulla carta.



La determinazione a far rispettare l'embargo sulle armi

Come tante volte accaduto in altre crisi internazionali, l'embargo c'è. Non c'è, tuttavia, un meccanismo efficace per fare in modo siano comminate sanzioni a chi non lo rispetta. Finora non sembra esserci stata nemmeno la volontà.