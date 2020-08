Petrolio e benzina al record pre-Covid. Gli Usa tremano per l’uragano Laura L’uragano punta verso Texas e Louisiana, cuore dell’industria petrolifera Usa, con una forza «catastrofica» che i meteorologi paragonano a quella di Katrina nel 2005. Il Brent ha superato 46 dollari al barile, ma i maggiori rischi riguardano le raffinerie e dunque la domanda di greggio potrebbe indebolirsi di Sissi Bellomo

L’allarme uragani è tornato in primo piano sui mercati petroliferi, spingendo ai massimi da 5 mesi le quotazioni del greggio e della benzina, mentre gli Stati Uniti tremano nell’attesa di Laura, fenomeno meteorologico che continua a guadagnare forza e ora minaccia di abbattersi con violenza «catastrofica» sulle coste di Texas e Louisiana.

Il paragone evocato dagli esperti è con l’uragano Katrina, che 15 anni fa distrusse New Orleans e provocò conseguenze devastanti non solo sotto il profilo umanitario ma anche per l’industria dell’Oil&Gas, costringendo il Governo Usa a ricorrere alle scorte di emergenza della Strategic Petroleum Reserve per far fronte alle difficoltà di approvvigionamento di combustibili.

Stavolta ad essere a rischio è anche l’export di greggio «made in Usa», che all’epoca di Katrina erano ancora vietato per legge (la liberalizzazione risale a dieci anni dopo). Sulla traiettoria di Laura, avviata a diventare un uragano di Categoria 4, c’è il porto texano di Beaumont, collegato all’area di shale oil di Bakken, dal quale nel primo semestre è partito il 13% dei 3,2 milioni di barili di greggio esportati in media ogni giorno dagli Stati Uniti, scrive Argus.

I terminal intorno a Houston sembrano un po’ meno esposti, a meno che Laura non cambi rotta, ma per precauzione molte infrastrutture sono state comunque messe in sicurezza. In Louisiana sono fermi gli impianti di Sabine Pass Lng, da cui Cheniere Energy dal 2016 esporta gas naturale liquefatto. Nella zona – dove c’è anche l’Henry Hub, “ termometro” dei prezzi del gas negli Usa – si prevede che Laura provochi enormi inondazioni, innalzando fino a 4 metri il livello del mare.

L’arrivo dell’uragano – accompagnato inizialmente dalla tempesta tropicale Marco – ha paralizzato negli ultimi giorni anche le attività di estrazione nel Golfo del Messico: fin da martedì 25 si contavano 310 piattaforme evacuate , uno stop generalizzato che non si verificava dal passaggio di Katrina.