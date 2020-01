Petrolio e gas, la Cina apre i suoi giacimenti agli stranieri Da maggio qualunque impresa privata, anche straniera, potrà acquisire licenze di esplorazione e produzione di idrocarburi di Sissi Bellomo

La Cina spalanca le porte alle compagnie petrolifere straniere, che da maggio potranno ottenere licenze per l’esplorazione e la produzione di idrocarburi: un privilegio finora riservato ai tre colossi statali del settore, PetroChina, Sinopec e Cnooc, che eventualmente potevano coinvolgere soggetti non cinesi in joint venture.

Ora non ci sono più limiti. Qualunque società privata, locale o straniera, potrà operare nell’upstream, con l’unico vincolo di essere registrata in Cina e possedere un patrimonio netto di almeno 300 milioni di reminbi (43 milioni di dollari).

L’apertura del settore è stata annunciata a pochi giorni dalla formalizzazione della tregua sui dazi con gli Stati Uniti: Pechino ieri ha confermato che il vicepremier Liu He sarà a Washington dal 13 al 15 gennaio per firmare gli accordi. Ma la svolta nell’Oil&Gas non è da mettere in relazione solo con l’impegno a rendere la Cina più accessibile agli investitori stranieri.

La riforma ha in realtà a che vedere soprattutto con l’allarme per la dipendenza energetica del gigante asiatico, che è arrivato a importare il 70% del petrolio e metà del fabbisogno di gas. Le percentuali sono destinate a crescere secondo le previsioni, non solo al traino dello sviluppo economico, ma perché la produzione locale da anni delude le aspettative.

Con una maggiore competizione Pechino spera di stimolare nuove scoperte di giacimenti e uno sfruttamento più intenso delle risorse.