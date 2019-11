Petrolio e gas: il made in Italy di Sicim conquista i mercati dell’Est Europa

Di 18 milioni, invece, la commessa in Bulgaria per Lukoil Neftohim Burgas, una delle principali raffinerie europee dell’area. Sicim deve costruire una nuova sezione del sistema di recupero e purificazione dell’idrogeno. L’azienda di Busseto si occupa della parte ingegneristica, del procurement e della costruzione e dovrebbe concludere i lavori ad aprile 2021.

Ruolo leader in un’area strategica

Per Guido Cagnani, amministratore delegato di Sicim «questi progetti consentono all’azienda di rafforzarsi in una posizione importante per l’approvvigionamento energetico dell’Europa con il gas che viene dalla Russia. Al di là del valore economico rilevante, queste opere hanno un valore strategico per il nostro gruppo».

Presenza mondiale

Giusto un anno fa Sicim si era aggiudicata un’altra commessa ingente, questa volta in Kazakistan – un’altra delle aree strategiche a livello mondiale per l’approvvigionamento energetico – per un valore di circa 240 milioni di euro.

Ma gli interventi dell’azienda emiliana spaziano anche in altre zone dell’Europa, dalla Danimarca alla Polonia, dalla Serbia all’Ucraina fino ai vicini paesi Ue di Romania, Croazia e Grecia. A inizio 2019 Sicim era stata protagonista di ulteriori contratti in Iraq, Congo e Messico. Lavori cui si aggiungono quelli conquistati in Perù a metà anno e l’apertura di una nuova sede in Cile.

Per approfondire:

● Oil&gas, per Sicim 100 milioni di commesse tra Congo, Iraq e Messico

● Dalla terra di Verdi ai ghiacci artici, Sicim conquista l'oil&gas russo

● Per il gasdotto Eugal la tecnologia made in Italy della parmense Sicim