Petrolio e gas senza freni: gli Usa vogliono colpire l’export russo e il mercato trema

L’ipotesi di un embargo contro il petrolio russo ha tolto ogni freno ai prezzi dell’energia, lanciando le quotazioni del barile a un passo da 140 dollari per la prima volta dal 2008, con un’impennata di quasi il 20% in pochi minuti lunedì 7 all’apertura delle contrattazioni. In parallelo il prezzo del gas – dopo essere più che raddoppiato la settimana scorsa e decuplicato in un anno – balzava di oltre il 70% in Europa, per aggiornare il record storico su livelli davvero stratosferici: 345 euro per...