Petrolio e gas, con Shell continua l’ondata di svalutazioni

In quest’area ci saranno writedown per 8-9 miliardi di dollari ante-imposte, contro i 4-6 miliardi previsti per le attività nell’upstream (che include asset nello shale oil Usa e nell’offshore brasiliano) e i 3-7 miliardi del downstream.

Gli effetti sui conti – e in particolare sulla leva – si vedranno il 30 luglio, alla pubblicazione della trimestrale. Shell ad aprile a veva già ridotto i dividendi per la prima volta dalla Seconda guerra mondiale e tagliato il budget per gli investimenti.

Le nuove misure sono la necessaria conseguenza della revisione dello scenario sui prezzi degli idrocarburi: la compagnia ora pensa che il Brent quoterà in media 35 $/barile quest’anno, 40 $ il prossimo e 50 $ il successivo, invece dei 60 $ che si attendeva in precedenza per il 2020-2022 e che tuttora si attende per gli anni successivi (Bp ha invece ridotto la previsione di lungo termine da 70 a 55$).

Per il gas Shell si attende ora 2,5 $/Mbtu (invece che 3 $) all’Henry Hub fino al 2022: un outlook comunque ottimista, visto che pochi giorni fa il combustibile scambiava a 1,5 $/Mbtu, sui minimi da 25 anni.

C’è invece poca fiducia sui margini di raffinazione e sui consumi di carburanti. Shell, che possiede la maggiore rete di distribuzione nel mondo, stima che il coronavirus abbia fatto crollare le sue vendite del 40% nel secondo trimestre su base annua.