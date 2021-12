Petrolio, ecco perché il prezzo risale (nonostante Opec+ e rilascio di scorte)

3' di lettura

Più petrolio in arrivo sul mercato, sia dall’Opec+ che dalle riserve strategiche degli Usa e di altri Paesi importatori. E al tempo stesso consumi che si riducono (anche se non è chiaro di quanto) a causa della variante Omicron, che in diverse aree del mondo ha già spinto a irrigidire di nuovo le misure anti Covid. Eppure le quotazioni del barile hanno smesso di scendere.

Il Brent e il Wti si sono al contrario apprezzati dopo il vertice Opec+, che giovedì 2 a sorpresa ha deciso di non rallentare i...