Petrolio, ecco perché i tagli di Mosca non spaventano il mercato

3' di lettura

Era successo con il gas, ora succede con il petrolio. A pochi mesi dalla rottura con Gazprom la Polonia torna a denunciare un taglio delle forniture dalla Russia, stavolta in relazione al greggio che scorre nell’oleodotto Druzhba, esonerato dall’embargo Ue. Ma anche oggi il dubbio è che Varsavia non sia vittima di un doloroso ricatto energetico: la chiusura dei rubinetti in realtà non le arreca danni e addirittura può giocare a suo vantaggio, consentendole di liberarsi di obblighi contrattuali che...