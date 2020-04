Petrolio, al G20 storico accordo sui tagli: Usa a fianco di Mosca e Riad

È arrivata una telefonata dalla Casa Bianca, ha raccontato Lopez Obrador: Trump era stupito che l’accordo Opec Plus non fosse ancora chiuso e ha «offerto di aiutare il Messico». «Per questo lo ringrazio».

Il presidente Usa è diventato negli ultimi giorni uno dei maggiori sostenitori nella necessità di un accordo globale per salvare il petrolio, al di là delle polemiche in patria sulla possibilità, oltre che sull’opportunità, di schierarsi a fianco dell’Opec Plus, aiutando di fatto quello che è un cartello.

Il segretario all’Energia Dan Brouillette ha dichiarato al G20 che la produzione Usa diminuirà di 2 milioni di barili al giorno «entro fine anno». «È tempo per tutte le nazioni di esaminare seriamente che cosa ciascuno puù fare per correggere lo squlibrio tra domanda e offerta – ha esortato Brouillette – Chiediamo a tutti di usare ogni mezzo a disposizione per aiutare a ridurre il surplus».

Giovedì 9 l’Opec Plus aveva concordato (a patto che anche il Messico approvasse) un taglio di produzione di 10 milioni di barili al giorno per due mesi, che si prevede di ritirare gradualmente: da giugno scenderà a 8 mbg, da gennaio 2021 a 6 mbg. Arabia Saudita e Russia hanno messo fine alla guerra dei prezzi, accettando di accollarsi la metà dei tagli dell’Opec Plus.