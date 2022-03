Petrolio, grano, metalli: Mosca ora fatica a esportare materie prime. E i prezzi volano

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le forniture di materie prime dalla Russia sono già in buona parte perdute, nel caso del petrolio con un crollo stimato delle esportazioni addirittura del 70% che ha preso in contropiede il mercato, visto che i prodotti energetici per ora non sono colpiti direttamente da sanzioni, e che ha fatto volare le quotazioni del barile oltre 110 dollari, mentre in Europa – ad aggravare la crisi energetica – i prezzi del gas e del carbone salivano al record storico.

Petrolio fermato dalla logistica

Nel breve termine è difficile intravvedere...