Petrolio: dalla guerra ai dissidi sulle quote, ecco perché l’Opec+ ha rinviato il vertice

Di sicuro si è sgonfiata l’aspettativa di tagli di produzione più incisivi, ipotesi che aveva preso quota soprattutto per i commenti di alcuni analisti e le considerazioni filtrate da anonimi funzionari Opec. Ma forse comincia anche a riemergere l’idea che Riad possa finire col vendicarsi della scarsa collaborazione degli alleati inondando il mercato di greggio e mandando a picco i prezzi, strategia che peraltro ha già adottato in passato.

La produzione saudita, tra tagli Opec+ e riduzioni supplementari “volontarie”, è scesa ad appena 9 milioni di barili al giorno, a fronte di una capacità di oltre 12 mbg. Gli Usa sono invece arrivati ad estrarre più di 13 mbg, un record storico, e soprattutto esportano a livelli senza precedenti: oltre 4 mbg, il 20% in più rispetto all’anno scorso. Persino la Russia, nonostante le sanzioni occidentali e in barba ai patti con l’Opec+, oggi produce più dell’Arabia Saudita: 9,45 mbg a ottobre stima S&P Global Platts, 20mila bg più del mese precedente.

Secondo indiscrezioni riferite dalla stessa Platts, i dissidi più aspri nell’Opec+ oggi coinvolgono tuttavia i Paesi africani: in particolare Nigeria e Angola, recalcitranti di fronte alla richiesta di accettare quote più basse in considerazione delle difficoltà produttive di cui soffrono ormai da anni.

Lo scorso giugno, in un vertice particolarmente difficile, i sauditi erano riusciti a far approvare un riordino delle quote, condizionato ai risultati di un audit indipendente sulla capacità produttiva di ciascun Paese da effettuare entro novembre (i tagli extra messi sul piatto da Riad erano probabilmente la contropartita).

La valutazione degli esperti avrebbe ora confermato che un abbassamento delle quote è giustificato per tutti i membri africani, eccetto Gabon e Sud Sudan. Ma nessuno vuole farsi ridimensionare. Il ministro angolano Diamantino Azevedo in particolare, che aveva già abbandonato in polemica il vertice di giugno, avrebbe deciso di boicottare anche il prossimo incontro.