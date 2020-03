Petrolio, nella guerra dei prezzi Riad combatte anche in mare

Il mercato si è adeguato in fretta alla nuova situazione, accentuando la discesa del prezzo del petrolio per consegna vicina. Così il Brent per maggio è arrivato a costare 6,40 $/barile in meno rispetto a quello per novembre, un record da febbraio 2015, mentre lo spread a 12 mesi si è spinto ai massimi dal 2016 (7,72 $).

La guerra dei prezzi rischia di proseguire a lungo. L’Opec Plus, secondo in discrezioni, avrebbe cancellato anche una riunione tecnica ris tretta che avrebbe dovuto svolgersi il 18 marzo (stavolta in videoconferenza per via del coronavirus). I sauditi, dopo lo strappo con la Russia, hanno rifiutato di partecipare.

Sul mercato del petrolio Riad sta ormai sfidando apertamente l’ex alleato: le forniture extra previste per aprile – ben 2,6 milioni di barili in più rispetto a questo mese – sono state offerte soprattutto a clienti europei e asiatici, secondo fonti Reuters, nelle aree che di solito importano molto dalla Russia. In Europa si dice che i sauditi abbiano triplicato le vendite .

Sul mercato fisico i prezzi delle principali qualità di greggio russo – l’Ural, acquistato in Europa, e l’Espo Blend, esportato in Asia – sono già crollati sotto i colpi della concorrenza saudita. Ma per molte raffinerie Riad resta il fornitore più conveniente dopo i supersconti di listino annunciati domenica 8, dopo i fallimento del vertice Opec Plus.

L’Arabia Saudita potrebbe in effetti aver bisogno di qualche petroliera in più per i 12,3 milioni di barili di greggio che punta ad esportare ad aprile. Ma il recente boom di prenotazioni lascia perplessi. Bahri, la società di navigazione del Regno, ha una flotta di ben 41 Vlcc, le Very Large Crude Carriers, da 2 mb di capacità. Eppure ne ha “provvisoriamente” prenotate altre 19 secondo Reuters, di cui ben 6 per la rotta verso gli Usa (dove nelle ultime 4 settimane aveva spedito solo 431mila bg in media).