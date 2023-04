Petrolio: il doppio tallone d’Achille degli Usa, che li rende inermi di fronte all’Opec+

5' di lettura

La Casa Bianca fa buon viso a cattivo gioco dopo il taglio a sorpresa della produzione di petrolio dell’Opec+. «Non farà male come pensate», ha affermato il presidente Joe Biden, liquidando così i giornalisti mentre si imbarcava sull’Air Force One. Un commento laconico e pacato, in linea con le dichiarazioni rilasciate a caldo da altri funzionari dell’amministrazione Usa, come John Kirby, portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale, che si era preoccupato di sottolineare che l’Arabia Saudita rimane...