Petrolio indifferente di fronte ai mille focolai di rischio geopolitico

S'infiamma l'Iraq, 100 morti in scontri contro governo

Sul mercato tuttavia «il premio per il rischio geopolitico in questo momento è zero», commenta Roland Morris, commodity strategist di VanEck, intervistato ieri dal Sole 24 Ore. «Il prezzo del petrolio dovrebbe essere molto più alto e non solo per le tensioni in Medio Oriente. In molte aree del mondo, in particolare in America Latina, la produzione sta diminuendo mentre negli Usa lo shale oil ha rallentato molto il ritmo di crescita e l’espansione nel Golfo del Messico si è fermato. Persino prima degli attacchi in Arabia Saudita non c’era molta capacità produttiva di riserva».

«La produzione saudita è risalita molto più in fretta di quanto ci si aspettasse – prosegue Morris – Ma soprattutto il tema dominante sul mercato oggi non è l’offerta, bensì la domanda». E la convinzione diffusa è che questa sia destinata a indebolirsi.

Anche l’emergere di una maggiore sensibilità per la lotta contro il climate change forse sta esercitando un influsso sul mercato, suggerisce lo strategist. «Alcune classi di investitori per qualche motivo pensano che siamo molto vicini ad assistere a un declino della domanda petrolifera. In realtà credo che per arrivare al picco ci vorrà almeno una decina d’anni, dopo di che ci sarà una stabilizzazione e non una riduzione immediata».