Petrolio, Israele esporta il suo primo cargo in Europa

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Israele ha esportato petrolio per la prima volta, inviando un carico in Europa dal giacimento offshore di Karishm gestito della società Energean, quotata a Londra e a Tel Aviv.



Sebbene siano diversi anni che Israele estrae e invia gas naturale all’estero, fino ad ora non ha mai prodotto quantità significative di petrolio. Il giacimento di Karish, nel Mar Mediterraneo orientale, è il progetto di punta di Energean e sta fornendo materie prime dall’anno scorso. In occasione della spedizione, la società multinazionale ha diffuso un comunicato per rendere noto che «il carico di petrolio è stato venduto nell’ambito di un accordo di commercializzazione multi-cargo con Vitol» (quest’ultima, una società olandese che si occupa della commercializzazione di commodity).

Loading...

La produzione del giacimento, situato vicino al confine marittimo tra Israele e Libano, è stata resa possibile da un accordo tra i due Paesi, siglato nell’ottobre scorso con la mediazione degli Stati Uniti. La produzione di Karish ha dato ulteriore impulso all’industria del gas e dell’energia israeliana, e ha rappresentato una svolta per una nazione un tempo dipendente dalle importazioni.