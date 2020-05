Petrolio, l’allarme scorte è già dimenticato

(Reuters)

Le scorte di petrolio hanno smesso di fare paura. Il rischio di veder traboccare i serbatoi, che ad aprile aveva spinto sotto zero le quotazioni del barile, non è più giudicato imminente grazie al brusco calo dell'offerta e alla graduale ripresa dei consumi dopo la paralisi da coronavirus. E il mercato riflette il cessato allarme.

Non solo il Brent ha riguadagnato quota 30 dollari, recuperando il 60% dai minimi, ma il supercontango è già sparito: le quotazioni a sei mesi restano più care di quelle a pronti, ma il premio, che aveva superato 12 dollari al barile, è sceso sotto 5 dollari. La stessa tendenza si osserva per il Wti, ora di nuovo sopra 25 dollari al barile per il contratto giugno e intorno a 30 dollari per dicembre. Segno che gli spazi di stoccaggio non sono più ricercati e costosi come fino a poco tempo fa. O quanto meno non sono più percepiti come tali. Anche i noli delle petroliere intanto sono scesi, rendendo un po’ più abbordabile anche questa opzione.

La spinta decisiva per ravvivare l’umore degli operatori è arrivata come al solito dall’Arabia Saudita, che lunedì 10 si è impegnata a un taglio supplementare di 1 milione di barili al giorno. La produzione di Riad scenderà ad appena 7,5 mbg entro giugno, un livello che rischia di non essere sostenibile dal regno, così come non lo era quello di 12,3 mbg vantato ad aprile (e alla fine raggiunto solo per pochi giorni). Ma in fondo quel che conta è il messaggio. E i sauditi hanno un interesse particolare al fatto che sia efficace.

Ventiquattr’ore dopo che il governo aveva annunciato impopolari misure di austerità, Saudi Aramco ha deliberato un acconto trimestrale sui dividendi da 18,75 miliardi di dollari nonostante i profitti tra gennaio e marzo siano crollati di un quarto (a 16,6 miliardi) e il free cash flow sia stato di appena 15 miliardi.

Mantenere le promesse sulla supercedola – ben 75 miliardi nell’anno, secondo gli impegni – sarà quasi impossibile senza caricare la compagnia di ulteriori debiti. A meno che i prezzi del petrolio non prendano letteralmente il volo nei prossimi mesi: una chimera, anche se le condizioni del mercato stanno oggettivamente migliorando.