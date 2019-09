Petrolio, l’attacco in Arabia non scalda il gasolio (ma i broccoli sì)

I prezzi agricoli

Ovvio che questi sono effetti emotivi sfruttati dai grossisti all’ortomercato e dai fruttivendoli, perché in realtà i prezzi agricoli alla produzione sono poco suscettibili ai sussulti dei mercati del greggio.

Per esempio, dal momento in cui viene estratto il petrolio passano mesi prima che arrivi il momento in cui il gasolio arriva nel motore del trattore. Per esempio, il listino del gasolio agricolo ha andamenti diversi, a volte divergenti, da quelli del greggio che ne è la materia prima. Però è vero che il peso dell’energia è assai più sensibile su lattuga e cetrioli che su altri prodotti perché il petrolio è una voce di costo per il riscaldamento delle serre e l’essiccatoio del granturco, per i fertilizzanti, per gli insetticidi, per i mangimi nelle stalle e così via.

Il peso sull’inflazione

Sul paniere dell’Istat i carburanti pesano attorno al 2% e tutta l’energia fra il 5 e il 7% (contando anche il metano delle cucine, il Gpl per il riscaldamento, la corrente elettrica e così via). L’Ocse stima che un aumento del petrolio pari a 10 dollari al barile comporti un aumento del tasso d’inflazione dello 0,5 per cento.

Il petrolio è molto pervasivo anche su aspetti poco appariscenti e diversi dal trasporto delle persone e delle merci e dal riscaldamento di case, uffici e fabbriche.

Per esempio vi è petrolio nascosto nella plastica degli imballaggi che proteggono i prodotti, nelle vernici dei mobili, nell’adesivo che trattiene al muro le piastrelle.

LEGGI ANCHE: Arabia Saudita, ripristinato il 50% della produzione di greggio



Scostamenti minimi

Gli scostamenti del Brent di questi giorni, data la struttura del prezzo finale e visto il peso pachidermico del fisco, in Italia si tradurrebbero in aumenti o ribassi del 2-3% del prezzo finale, cioè pochi centesimi.

Diverso il caso in cui i listini del petrolio si collocassero in modo stabile attorno a un livello diverso di prezzo, per esempio con valori intorno agli 80-100 dollari. Avvisa l’Unione petrolifera: «È evidente però che se si dovesse protrarre troppo a lungo nel tempo, ne risentirebbe la tenuta dell’offerta e quindi l’effetto sui prezzi diverrebbe molto più significativo.