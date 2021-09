Petrolio, l’Opec+ nonostante il Covid prosegue gli aumenti di produzione

3' di lettura

Una manciata di minuti per decidere di non cambiare rotta sulla produzione di petrolio. E nessuna dichiarazione per spiegare le ragioni della scelta. L’Opec+ ha archiviato uno dei vertici più veloci della storia, rinunciando sia al discorso di apertura che alla conferenza stampa finale.

Solo uno scarno comunicato ha confermato l’esito della riunione, che peraltro rispecchia le attese: la coalizione continuerà a riaprire i rubinetti secondo i piani approvati a luglio, con un ulteriore aumento della...