Petrolio, l’Opec Plus per i tagli pretende l’aiuto delle Major

La produzione di greggio sta calando in fretta anche altrove, soprattutto in Canada e in Brasile, tanto che il totale dei tagli annunciati nel mondo (al di fuori degli accordi Opec Plus) ha già raggiunto 3,8 mbg secondo S&P Global Platts Analytics.

«L’industria non ha mai visto tante chiusure di pozzi come oggi», ha dichiarato Clay Williams, ceo di National Oilwell Varco, il maggior fornitore Usa di macchinari per l’Oil&Gas. «Siamo sul punto di assistere a chiusure forzate per 15-20 milioni di barili al giorno».

Intanto la domanda petrolifera, sia pure molto gradualmente, ha iniziato a risalire con l’attenuarsi delle misure per contenere il coronavirus: la Fase 2 è cominciata non solo in Italia, ma in molti Paesi. Compresi grandi consumatori di greggio come la Cina e gli Usa.

La ripresa del mercato sarà un processo lento e difficile. Ma il mese di maggio potrebbe segnare davvero un punto di svolta.