Petrolio, l’Opec Plus rinvia ulteriori aumenti produttivi. Brent sopra 71 dollari

3' di lettura

Un vertice lampo – meno di mezz’ora di discussione – in cui l’Opec Plus in sostanza si è limitata a prendere tempo: la produzione di petrolio del gruppo continuerà a risalire fino a luglio secondo il programma già concordato. Dopodiché si vedrà.

Sulle strategie per la seconda metà dell’anno non è stata (volutamente) fornita alcuna indicazione e le quotazioni del greggio hanno continuato a correre indisturbate...