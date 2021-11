Petrolio, l’Opec+ sfida la Casa Bianca: piani di produzione confermati

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’Opec+ alza il livello della sfida alla Casa Bianca, rinviando al mittente la richiesta – divenuta sempre più pressante – di accelerare l’aumento della produzione di petrolio. Il vertice della coalizione non solo ha riconfermato il piano per incrementi mensili da 400mila barili al giorno, ma ha difeso con forza e non senza spunti polemici la scelta. «È la strategia giusta per questo momento», ha sottolineato il vicepremier russo Alexander Novak, seguito a ruota da numerosi altri ministri.

