Petrolio, mentre l’Opec tiene duro il Canada riduce i tagli produttivi di Sissi Bellomo

Mentre l’Opec continua a tagliare la produzione di petrolio, il Canada ha cominciato a fare marcia indietro. La provincia dell’Alberta, patria delle oil sands, da settembre potrà mettere sul mercato 3,76 milioni di barili di greggio al giorno, 25mila in più rispetto ad agosto e 200mila in più rispetto a gennaio, quando erano entrati in vigore i tetti di estrazione: una misura simile a quelle adottate dall’Organizzazione degli esportatori di greggio, di cui il Canada non ha mai fatto parte.

Anche in questo caso i tagli servivano a sostenere il prezzo del barile, ma le autorità di Edmonton non guardano al Brent, né al Wti. E sono ben poco interessate al livello globale delle scorte petrolifere, che tanto preoccupa l’Opec. Ciò che importa sono le valutazioni del greggio bituminoso locale – il Western Canadian Select (Wcs) – e queste sono migliorate.

Pazienza se la produzione extra finirà comunque nel calderone dell’offerta mondiale, contribuendo a perpetuare quel surplus contro cui l’Opec combatte da anni e che pesa sulle quotazioni internazionali.

Una completa revoca dei tagli canadesi (che in origine ammontavano a 325mila bg, in vigore fino al 31 dicembre 2019) sarebbe un ulteriore fattore ribassista per il petrolio, che già risente dei timori sulla domanda, legati alle guerre commerciali.

Dai colloqui Usa-Cina di questa settimana gli analisti non si aspettano una svolta e ieri per il barile è stata un’altra seduta volatile, con spunti al rialzo legati soprattutto alle aspettative sulla Federal Reserve, gonfiate da un tweet in cui Donald Trump ha affermato che «la Fed ha fatto ogni possibile mossa sbagliata» e che «un piccolo taglio dei tassi non è sufficiente». Il Brent ha chiuso poco mosso, sotto 64 dollari.