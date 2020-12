Petrolio, sul mercato oltre al Messico ora si muove l’Egitto Il Cairo rivela di aver effettuato «enormi» operazioni per proteggersi dal rincaro del petrolio. Strategie speculari a quelle del Messico, ritenute ancora più grandi, che quest’anno si sono rivelate vincenti di Sissi Bellomo

(Reuters)

Il Cairo rivela di aver effettuato «enormi» operazioni per proteggersi dal rincaro del petrolio. Strategie speculari a quelle del Messico, ritenute ancora più grandi, che quest’anno si sono rivelate vincenti

2' di lettura

Ogni crisi si può trasformare in opportunità. Anche sul mercato del petrolio. Non è stata solo la Cina, ma anche l’Egitto ad approfittare del crollo delle quotazioni legato alla pandemia. Mentre Pechino comprava barili a man bassa per accumulare scorte, il Cairo si muoveva sul fronte finanziario, con operazioni di hedging che ora il ministro delle Finanze Mohamed Maait definisce «enormi»: una sorta di polizza assicurativa, grazie alla quale la maggiore economia nordafricana – ora che il petrolio ...