Petrolio, mercato scettico sui tagli. Trump: si arriverà a 20 milioni di barili Le quotazioni del barile non decollano dopo gli accordi Opec Plus. Ma il presidente Usa e i sauditi rilanciano: con il contributo di tutti (anche dei Paesi consumatori) l’offerta di greggio si ridurrà di un quinto di Sissi Bellomo

(Reuters)

Era stato Donald Trump ad annunciare per primo che sarebbe stata tagliata la produzione di petrolio. Ed è di nuovo il presidente Usa, alla riapertura dei mercati, il più impegnato a ravvivare le quotazioni del barile con affermazioni iperboliche. Finora il successo è limitato: la prima seduta di contrattazioni dopo il vertice Opec Plus e la riunione d’urgenza del G20 Energia è stata molto volatile, ma il petrolio non ha mai preso davvero il volo.

Alla fine il Brent si è attestato intorno a 32 dollari al barile, in progresso di circa il 2%: non il risultato ideale per i produttori, dopo quattro faticose giornate di trattative e un accordo che –nonostante i molti dubbi – rimane di portata storica, sia per l’entità dei tagli che per le nuove alleanze che ha creato, in particolare l’asse Washington-Mosca-Riad.

Mentre il mondo celebrava in lockdown le festività pasquali, l’Opec Plus è finalmente riuscita a sancire in modo ufficiale un taglio delle estrazioni di greggio da 9,7 milioni di barili al giorno (doveva essere 10 mbg, ma per uscire dall’impasse è stato necessario cedere ai “capricci” del Messico).

Per Trump la riduzione in ventiquattr’ore è già raddoppiata. «Essendo stato coinvolto nei negoziati , il numero che l’Opec Plus sta cercando di tagliare è 20 mbg, non i 10 mbg di cui in genere si riferisce», ha twittato il presidente, tornando a ringraziare «in modo particolare» Russia e Arabia Saudita.

I conti di Trump non tornano: impossibile per l’Opec Plus tagliare così tanto, anche se volesse. Ma forse l’inquilino della Casa Bianca si è confuso e voleva in realtà richiamare l’attenzione sul piano “globale” per ridurre l’offerta di petrolio, quello che chiama in causa tutti i grandi produttori e persino i Paesi consumatori.