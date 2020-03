Petrolio ai minimi da 18 anni: ma dopo la Bce schizza del +13%

Sui mercati finanziari il panico da coronavirus spinge ormai a vendere quasi ogni asset, con un accanimento particolare verso quelli più rischiosi o più liquidi. Insieme ai titoli di Stato, ora travolti senza troppe distinzioni, anche l’oro resta nel mirino: le quotazioni sono di nuovo affondate più volte sotto 1.500 dollari l’oncia, alternando fasi di ribasso fino al 3% con spunti di rialzo vicini al 5%. La volatilità, espressa dal Cboe Gold Etf Volatility Index, è raddoppiata in sei sedute ed è ai massimi da novembre 2008.

Al London Metal Exchange – che per la prima volta in 143 anni di storia la settimana prossima chiuderà il parterre per evitare contagi da Covid19 – i metalli industriali sono ai minimi dal 2016. Il rame ha sfondato il supporto dei 5mila dollari per tonnellata, per scivolare fino a 4.863 $, con una perdita di oltre il 25% da metà gennaio.

Ma è il crollo del petrolio – che si è svalutato di oltre il 70% da inizio anno – ad apparire ormai senza freni. Un’inversione di rotta potrà avvenire solo con una ripresa dei consumi (e dunque con la fine della pandemia) oppure con un drastico taglio della produzione, volontario o dettato dalla disperazione.

L’Iraq ha esortato a ricomporre urgentemente l’Opec Plus, convocando un vertice di emergenza, ma è molto improbabile che il suo appello venga raccolto: sauditi e russi sembrano ancora ben decisi a non cedere nella guerra dei prezzi, anche se Mosca per la prima volta ha ammesso che forse si sta esagerand o. «Ovviamente il prezzo è basso, vorremmo vederlo più alto», ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, senza però accennare a possibili accordi con l’Opec.

I tagli (forzati) presto potrebbero arrivare da altri produttori: quelli dello shale oil Usa, che stanno subendo una stretta creditizia senza precedenti, e non solo.