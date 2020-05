Petrolio, sulle navi scorte record. Inversione di tendenza vicina?

Il ricorso alle petroliere magazzino non è una novità. L’espediente è già stato utilizzato in passato in altri periodi di crisi, ma mai per volumi così ampi e diversificati. Oggi in mare ci sono grandi scorte anche di prodotti raffinati, persino quelli più volatili, come la nafta o il cherosene, che rischiano col tempo di evaporare. Addirittura ci sono navi metaniere impiegate come depositi di Gas naturale liquefatto, un fenomeno davvero raro.

Lloyd’s List Intelligence conta 225 navi cisterna di varie dimensioni – dalle Vlcc alle Aframax – impiegate come stoccaggio petrolifero galleggiante, per un totale di 240 milioni di barili, in aumento di quasi il 50% rispetto ai 163 mb stimati un mese fa.

La società britannica classifica come stoccaggi le navi cariche ferme all’ancora da almeno 20 giorni, ma il suo non è un criterio universale. Anche i metodi di osservazione del fenomeno sono eterogenei. Dunque, a seconda delle fonti, si hanno stime diverse.

Tutti però concordano che le scorte a mare hanno raggiunto i massimi storici. Per S&P Global Platts ci sono «oltre 200 milioni di barili» custoditi su navi, un carico che occupa circa il 5% della capacità della flotta globale e che potrebbe in teoria addirittura quadruplicare: il tetto massimo «ragionevole» è del 10-20%, che significa 400-800 mb, osserva la società. Per Kpler l’accumulo questa settimana è arrivato a 180 mb, raddoppiando dall’inizio di marzo.

Gli stoccaggi a mare secondo Erik Broekhuizen di Poten & Partners «continueranno probabilmente a crescere nei prossimi mesi, perché molte navi noleggiate di recente si stanno ancora spostando verso la destinazione e in qualche caso non sono state nemmen o caricate».D’altra parte, aggiunge il consulente, alcune petroliere non sono state intenzionalmente destinate all’impiego come stoccaggio: chi non ha agito a fini speculativi alla prima occasione venderà il carico.